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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58Заразились
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В Великобритании суточный COVID-прирост стал максимальным с 23 мая

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Британские медицинские службы за сутки зафиксировали в стране 2 988 случаев коронавируса - максимальные показатели за период с 23 мая этого года, сообщает в воскресенье издание The Independent.

Пандемия коронавируса

При этом за предыдущие сутки прирост составил 1 813 случаев.

The Independent отмечает, что пока неясно, чем вызван такой рост заболеваемости.

В то же время, указывает газета, смертность в стране продолжает оставаться на низком уровне.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании диагностировали 347 152 случая коронавируса, скончались 41 551 инфицированный.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января – 06 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
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