Киев ввел преференции для белорусов при въезде на Украину

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Граждане Белоруссии получат преференциальный режим при въезда на Украину, несмотря на закрытие границ, объявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Граждане Беларуси, которые будут стремиться въехать на территорию Украины, пытаясь избежать того кризиса, который разворачивается в соседней, дружественной нам стране, будут пользоваться преференционным режимом, и Государственная пограничная служба будет рассматривать их запросы и будет предоставлять разрешения на въезд", - сказал он на брифинге 28 августа.

Днем ранее министр сказал, что Украина по сути "поставила на паузу" все контакты с Белоруссией и возобновит их, когда убедится в том, что они не несут "ни репутационных, ни политических, ни моральных рисков для Украины".

Беженцев из Белоруссии принимает и Литва. Так, 26 августа в МВД Литвы заявили, что после президентских выборов в Белоруссии Литва приняла с гуманитарными целями 22 белоруса, половина из которых официально попросила политического убежища. Разрешение приехать из Белоруссии по особым гуманитарным причинам получили в общей сложности 36 человек.