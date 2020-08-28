Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:18Заразились
на 28.08В России 980 405+4 829В мире 24 452 629+275 793

Киев ввел преференции для белорусов при въезде на Украину

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Граждане Белоруссии получат преференциальный режим при въезда на Украину, несмотря на закрытие границ, объявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Граждане Беларуси, которые будут стремиться въехать на территорию Украины, пытаясь избежать того кризиса, который разворачивается в соседней, дружественной нам стране, будут пользоваться преференционным режимом, и Государственная пограничная служба будет рассматривать их запросы и будет предоставлять разрешения на въезд", - сказал он на брифинге 28 августа.

Днем ранее министр сказал, что Украина по сути "поставила на паузу" все контакты с Белоруссией и возобновит их, когда убедится в том, что они не несут "ни репутационных, ни политических, ни моральных рисков для Украины".

Беженцев из Белоруссии принимает и Литва. Так, 26 августа в МВД Литвы заявили, что после президентских выборов в Белоруссии Литва приняла с гуманитарными целями 22 белоруса, половина из которых официально попросила политического убежища. Разрешение приехать из Белоруссии по особым гуманитарным причинам получили в общей сложности 36 человек.

Протесты в Минске

22
Украина Белоруссия МИД Дмитрий Кулеба Литва

Новости по теме

Новости

Норвежского посла вызвали в МИД РФ

На территории Одесского НПЗ произошел взрыв

Премьер Японии Синдзо Абэ намерен уйти в отставку

Премьер Японии Синдзо Абэ намерен уйти в отставку

Адвокат увидел позитивные сигналы в вопросе обмена Уилана на россиян

Адвокат увидел позитивные сигналы в вопросе обмена Уилана на россиян

Что случилось этой ночью: пятница, 28 августа

Выборы в США - 2020

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Пентагон предупредил Россию, что будет защищать своих военных в Сирии

Пентагон предупредил Россию, что будет защищать своих военных в Сирии

Украина заморозила все контакты с Белоруссией

Украина заморозила все контакты с Белоруссией

Более 180 человек задержаны в Минске на акции протеста

Правозащитники сообщили о почти 100 задержанных во время акции в Минске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');