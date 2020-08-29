Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
на 29.08В России 985 346+4 941В мире 24 734 448+281 819

Число жертв урагана "Лаура" в США достигло 14

Число жертв урагана "Лаура" в США достигло 14
Разрушенные самолеты после урагана "Лаура" в штате Луизиана
Фото: Reuters

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Число погибших в результате разрушительного урагана "Лаура" выросло до 14, сообщает телеканал CBS News.

Как минимум десять человек погибли в Луизиане, еще четыре человека - в Техасе. Уточняется, что к жертвам привело падение деревьев на дома, в некоторых случаях причиной смерти стало отравление газом от генераторов.

Ранее стало известно о шестерых погибших в Луизиане. Накануне сообщалось, что более 750 тысяч домов и предприятий в штатах Луизиана, Техас и Арканзас остались без электричества.

"Лаура" стала одним из самых мощных ураганов, зафиксированных в США за последние годы. Его максимальная категория достигала 4, это предпоследний уровень опасности. В 2005 году по Луизиане ударил ураган "Катрина", но его мощность достигла только 3-й категории.

Последствия урагана "Лаура" в Луизиане

9
США Лаура

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В США зарегистрировали первый в стране повторный случай COVID-19

МВД Белоруссии сообщило о 32 задержанных на пятничных акциях

ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля

В Белоруссии лишили аккредитации четырех российских журналистов

Запуск ракеты с разведспутником США отменили за секунды до старта

Что случилось этой ночью: суббота, 29 августа

Председатель правительства Южной Осетии подал в отставку

Украина ввела 30-дневный запрет на въезд в страну

Количество заражений COVID-19 в Индии побило суточный рекорд

Количество заражений COVID-19 в Индии побило суточный рекорд

Двое россиян задержаны в Минске рядом с акцией протеста

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');