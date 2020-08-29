Число жертв урагана "Лаура" в США достигло 14

Разрушенные самолеты после урагана "Лаура" в штате Луизиана Фото: Reuters

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Число погибших в результате разрушительного урагана "Лаура" выросло до 14, сообщает телеканал CBS News.

Как минимум десять человек погибли в Луизиане, еще четыре человека - в Техасе. Уточняется, что к жертвам привело падение деревьев на дома, в некоторых случаях причиной смерти стало отравление газом от генераторов.

Ранее стало известно о шестерых погибших в Луизиане. Накануне сообщалось, что более 750 тысяч домов и предприятий в штатах Луизиана, Техас и Арканзас остались без электричества.

"Лаура" стала одним из самых мощных ураганов, зафиксированных в США за последние годы. Его максимальная категория достигала 4, это предпоследний уровень опасности. В 2005 году по Луизиане ударил ураган "Катрина", но его мощность достигла только 3-й категории.