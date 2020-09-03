Си Цзиньпин подтвердил, что готов отстаивать мир вместе с Россией

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Китай настроен углублять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Россией, отстаивать итоги Второй мировой войны, глобальный мир и безопасность, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Россия и Китай являются постоянными членами Совета безопасности ООН и несут большую ответственность за развитие мира во всем мире. Я готов продолжать работать вместе с вами (. . .) и вести Китай и Россию углублению китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вместе с международным сообществом твердо отстаивать победные результаты Второй мировой войны и международную справедливость", - говорится в поздравительно телеграмме китайского лидера в адрес президента РФ Владимира Путина по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Си Цзиньпин отметил, что Китай и Россия понесли огромные потери в ходе войны "и внесли неизгладимый исторический вклад в победу". Совместная борьба китайского и российского народов "заложила прочный фундамент для высокого уровня развития отношений между двумя странами", подчеркнул председатель КНР.

Окончание Второй мировой войны ознаменовалось подписанием Японией 2 сентября акта о безоговорочной капитуляции.