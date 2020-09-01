Трамп назвал беспорядки в Кеноше "внутренним терроризмом"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал внутренним терроризмом беспорядки в городе Кеноша (штат Висконсин), вспыхнувшие после того, как полицейские несколько раз выстрелили в афроамериканца Джейкоба Блэйка.

"Жестокие банды разгромили как минимум 25 организаций, подожгли общественные здания и закидывали полицейских кирпичами", - сказал Трамп во вторник в ходе круглого стола по безопасности в Кеноше.

"Это не мирные протесты, это настоящий внутренний терроризм", - заявил президент.

Он добавил, что его администрация согласовала с властями штата Висконсин возможность введения в Кеношу служащих нацгвардии. Кроме того, Трамп заявил, что "решительно поддерживает" задействование национальной гвардии и в других городах.

23 августа сотрудники полиции семь раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот, по информации ряда СМИ, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Раненый был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. После произошедшего в городе вспыхнули массовые акции протеста.

Во время беспорядков неделю назад два человека были убиты, еще один был серьезно ранен в перестрелке.

Позднее губернатор штата Тони Эверс распорядился направить в Кеношу 500 бойцов нацгвардии в качестве подкрепления уже прибывшим в город 250 правоохранителям.