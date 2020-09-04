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Доказательства фальсификации отравления Навального обещали озвучить на белорусском ТВ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Перехваченные Белоруссией записи разговора Варшавы и Берлина о фальсификации отравления Алексея Навального передадут на республиканское телевидение.

"Сегодня записи передадут на ТВ. Рекомендуем сегодня посмотреть вечерние новости на госканалах", - сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул первого".

Накануне, 3 сентября, Лукашенко назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией, сославшись на перехваченный разговор "Варшавы с Берлином".

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"Мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - сказал Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Минске в четверг. Его процитировало госагентство БелТА.

По словам Лукашенко, разговор был перехвачен накануне. "Вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему - Навальному - хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи", - уточнил Лукашенко.

Утверждения белорусского президента опроверг официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в ответ на просьбу "Интерфакса" прокомментировать заявление Лукашенко о перехваченных переговорах между Варшавой и Берлином, а также о том, что ситуация с отравлением Навального могла являться фальсификацией, сказал: "Если президент Лукашенко такое заявил, то он имел на это соответствующие основания".

"Я со своей стороны вполне допускаю это", - добавил глава СВР. При этом он заявил, что "нельзя исключать" того, что ситуация с Навальным может являться провокацией западных спецслужб.

Белоруссия Алексей Навальный Александр Лукашенко Германия

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