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Лукашенко назвал главной задачей нормальное функционирование экономики

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает главной задачей и главной проблемой властей страны нормальное функционирование экономики.

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"Главная наша задача, главная наша проблема, главная наша обеспокоенность - это экономика. Есть экономика - значит, будет все стабильно. Нет экономики - то тогда не надо рассчитывать на идеологию, на безопасность, на спокойствие в стране и так далее", - сказал он на совещании в Минске.

Видеофрагмент совещания опубликовал в субботу близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул первого".

Сам Лукашенко считает, что в последнее время сделано немало для того, чтобы экономика "нормально функционировала".

Как сказал президент, "надо отдать должное, и с Россией договоренности, межправительственные консультации дают положительный результат".

В Белоруссии уже почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция результаты выборов не признала, посчитав их сфальсифицированными.

Протесты в Минске

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Белоруссия Александр Лукашенко

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