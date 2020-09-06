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В Брюсселе разогнали манифестантов против антивирусных ограничений

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Брюссельская полиция разогнала в воскресенье манифестацию из примерно 400 участников, вышедших протестовать против ограничительных антивирусных мер, в том числе обязательного повсеместного ношения масок.

"Значительная часть манифестантов не имела масок и не соблюдала правила социального дистанцирования", - приводит газета Le Soir слова официального представителя полиции Оливье Слосса.

Как он пояснил, "поэтому мы прекратили эту манифестацию и определили тех, кто нарушал правила, чтобы составить протоколы".

Слосс уточнил, что полицейским не пришлось применять спецсредства. "Мы им неоднократно повторили, что правила должны соблюдаться. Из-за демонстративного неподчинения мы прекратили эту акцию", - сообщил представитель полиции.

Использование защитных масок против коронавируса стало обязательным во всех 19 коммунах Брюссельского столичного региона с 12 августа в связи с превышением среднего еженедельного порога в 50 новых заражений COVID-19 на 100 тыс. населения.

Ношение маски обязательно для всех лиц старше 12 лет на государственных и частных территориях, доступных публике, во всем регионе.

Исключения сделаны только для занятий спортом и выполнения интенсивной физической работы в общественных местах. Люди, которые не могут использовать маски по медицинским показаниям, должны применять защитный экран для лица.

Для контроля над соблюдением этого правила был введен усиленный полицейский надзор.

Такая мера вызвала несогласие части населения. Движение против антивирусных ограничений провело свою первую акцию протеста 16 августа.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Бельгия Брюссель Коронавирус

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