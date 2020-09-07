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Пять человек получили 20 лет тюрьмы за убийство саудовского журналиста

Пять человек получили 20 лет тюрьмы за убийство саудовского журналиста
Портрет журналиста Джамаля Хашкаджи
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Саудовской Аравии в понедельник приговорил к длительным тюремным срокам восьмерых фигурантов дела об убийстве в Стамбуле в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

Пять человек получили по 20 лет лишения свободы, один - 10 лет, еще двое - по семь. При этом судебные власти не стали публиковать имена осужденных.

Хашкаджи, работавший для американского издания The Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

По версии Эр-Рияда, Хашкаджи был убит саудовскими агентами в ходе операции, спланированной двумя помощниками наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, причем помощники теперь уволены, а сам принц к убийству не причастен.

Однако разведывательные службы США полагают, что не похоже, будто операция в отношении Хашкаджи могла произойти без ведома принца.

Саудовская Араия Джамаль Хашкаджи

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