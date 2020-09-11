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СК Белоруссии проверит информацию о насилии против протестующих

СК Белоруссии проверит информацию о насилии против протестующих
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии обещает проверить сообщения о чрезмерном применении силы сотрудниками правоохранительных органов к участникам акций протеста.

"По поступающим в подразделения Следственного комитета сообщениям и заявлениям граждан о незаконном применении сотрудниками правоохранительных органов физической силы и специальных средств проводятся проверки, о результатах которых заявители будут уведомлены в установленном порядке", - говорится в ответе СК белорусскому оппозиционеру Павлу Латушко.

Между тем, Следственный комитет отказал Латушко в проведении проверки по его заявлению, так как "в обращении отсутствуют сведения о конкретных преступлениях, пострадавших лицах и иных обстоятельствах".

Члены Координационного совета белорусской оппозиции неоднократно обращались в СК с просьбой расследовать факты избыточной жестокости силовиков при задержаниях на уличных акциях протеста.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем на них был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции проходят в Белоруссии по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые их них собирали более 100 тыс. человек. В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек, затем большая часть была освобождена. В последние дни задержания возобновились.

В ходе акций протеста есть погибшие, однако их количество разнится. 25 августа основной оппонент Лукашенко Светлана Тихановская сообщила, что погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четырех человек на акциях протеста в Белоруссии. Экспертам ООН по правам человека также известно о 450 задокументированных случаях жестокого обращения с людьми во время задержаний.

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Белоруссия Павел Латушко

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