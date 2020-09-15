Российские десантники прибыли в Белоруссию на учения

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Псковские десантники прибыли из России в Белоруссию, где примут участие в учениях "Славянское братство", заявили во вторник в Минобороны республики.

"Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России прибыли на полигон "Брестский" для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении "Славянское братство-2020"", - подчеркнули в белорусском военном оборонном ведомстве.

От Вооруженных сил Белоруссии в учении принимают участие военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций.

"Всего в практических действиях будет задействовано до 1500 военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. После завершения учений российские военнослужащие вернутся на родину", - отметили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что учение проводится в два этапа. Первая фаза предусматривает отработку совместных действий подразделений. Вторая, активная фаза, пройдет на полигоне "Брестский", в Брестском районе и на участке реки Мухавец, в период с 21 по 23 сентября.

В ходе учения военнослужащие двух стран отработают совместное взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом, пояснили в Минобороны Белоруссии.

Там подчеркнули, что "особенностью учения станет выполнение учебно-боевых задач в ночных условиях, в том числе совершение маршей, практическое десантирование, форсирование водных преград и этап боевой стрельбы".

В учениях в Белоруссии примут участие около 300 военных из РФ

В воскресенье, 13 сентября, Минобороны РФ сообщило, что Россия направляет на учения в Белоруссию около 300 военнослужащих и около 70 единиц техники элитного десантно-штурмового полка Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.

В частности, в Белоруссию на маневры направлена российская бронетехника: боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка".

Сообщалось, что российско-белорусские тактические учения "Славянское братство" пройдут на полигоне "Брестский" в Белоруссии с 14 по 25 сентября. Всего в них задействуют более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц техники.

"Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран", - заявили в воскресенье в Минобороны РФ.

Российские военные вернутся к местам постоянной дислокации после учений на территории Белоруссии, заявил накануне президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

Учения "Славянское братство" проходят ежегодно с 2015 года на территориях стран-участниц. В 2019 году маневры проходили в Сербии. В этом году учения пройдут в двустороннем формате без участия сербских военных.

Учения пройдут на фоне обострения политической ситуации в Белоруссии. В стране почти месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.