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Российские дипломаты намерены потребовать от США раъясненний

Если сообщение телеканала NBC News о поддержке Соединенными Штатами подрывной деятельности Украины в Крыму является правдой

Российские дипломаты намерены потребовать от США раъясненний
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Посольство РФ в США потребует от американской администрации объяснений в том случае, если сообщение телеканала NBC News о поддержке Соединенными Штатами подрывной деятельности Украины в Крыму является правдой, сообщила российская дипмиссия.

Телеканал сообщил, что Вашингтон поддерживает деятельность "украинских подразделений в Крыму", а якобы существующая российская программа выплат афганским талибам (террористическая организация "Талибан", запрещена в РФ) за убийства американских военных, о чем писали СМИ, является ответом на поддержку деятельности украинских террористов.

"Если это правда, а не географическая близорукость телеканала, тогда мы требуем, чтобы американская сторона прояснила, помогал ли Вашингтон напрямую или косвенно СБУ в организации террористических атак против крымчан", - говорится в распространенном посольством заявлении.

В нем говорится: "Заявления, прозвучавшие в сообщении NBC News о поддержке США "украинских подразделений, борющихся с российскими силами в Крыму", были восприняты посольством с глубокой обеспокоенностью. Говоря иначе, неназванные официальные лица США говорят, что их страна поддерживает террористическую деятельность в третьих странах. В данном случае, они говорят конкретно о России".

США Россия

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