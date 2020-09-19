МВД Белоруссии проверит заявление Колесниковой о ее похищении

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Заявление члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой о возбуждении уголовного дела по факту ее похищения и угроз направлено в МВД Белоруссии для проведения проверки, сообщили в штабе экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико.

"Заявление Марии Колесниковой о возбуждении уголовного дела по факту ее похищения и угроз направлено в МВД РБ для проведения проверки", - проинформировали в штабе.

18 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным. Сейчас практически все члены президиума совета либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии.

7 сентября была задержана член президиума Колесникова. Ее соратники утверждают, что власти хотели насильно вывезти ее на Украину, но на границе она порвала свой паспорт. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы.

9 сентября Следственный комитет Белоруссии сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти. Ее адвокат говорила, что сама Колесникова расценивает произошедшее с ней как похищение.

10 сентября защитник передала в Следственный комитет заявление подзащитной о возбуждении уголовного дела по факту похищения и угрозы ее жизни. Кроме того, было подано заявление о проведении экспертизы по фактам ушибов и синяков на ее теле.