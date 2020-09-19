Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:13Заразились
на 18.09В России 1 091 186+5 905В мире 30 078 889+314 834

МВД Белоруссии проверит заявление Колесниковой о ее похищении

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Заявление члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой о возбуждении уголовного дела по факту ее похищения и угроз направлено в МВД Белоруссии для проведения проверки, сообщили в штабе экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико.

"Заявление Марии Колесниковой о возбуждении уголовного дела по факту ее похищения и угроз направлено в МВД РБ для проведения проверки", - проинформировали в штабе.

18 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным. Сейчас практически все члены президиума совета либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии.

7 сентября была задержана член президиума Колесникова. Ее соратники утверждают, что власти хотели насильно вывезти ее на Украину, но на границе она порвала свой паспорт. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы.

9 сентября Следственный комитет Белоруссии сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти. Ее адвокат говорила, что сама Колесникова расценивает произошедшее с ней как похищение.

10 сентября защитник передала в Следственный комитет заявление подзащитной о возбуждении уголовного дела по факту похищения и угрозы ее жизни. Кроме того, было подано заявление о проведении экспертизы по фактам ушибов и синяков на ее теле.

Белоруссия Мария Колесникова

Новости по теме

Новости

Россия с 21 сентября прекращает вывозные рейсы из-за рубежа

Что произошло за день: пятница, 18 сентября

Навальный попал в больницу

Сотрудница ФБК рассказала о перевозке бутылки из Томской гостиницы

Пандемия коронавируса

РФ получит препарат от коронавируса, почти полностью скупленный США

РФ получит препарат от коронавируса, почти полностью скупленный США

США с 20 сентября запретят скачивать приложения TikTok и WeChat

США с 20 сентября запретят скачивать приложения TikTok и WeChat

Хасидов-паломников не осталось на границе Белоруссии и Украины

Хасидов-паломников не осталось на границе Белоруссии и Украины

В Турции автобус с российскими туристами попал в аварию в горах

Хафтар согласился на возобновление добычи и экспорта ливийской нефти

Что случилось этой ночью: пятница, 18 сентября

Трамп указал на большую угрозу для выборов в лице Китая, чем России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');