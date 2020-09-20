Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 сентября

Объявление США о восстановлении санкций ООН против Ирана и разрешение Трампа на приобретение TikTok компаниями Oracle и Walmart

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США восстановили санкции ООН против Ирана, заявил американский госсекретарь Майк Помпео. Он предупредил, что Вашингтон готов принимать меры против стран, которые не поступят так же.

- Дональд Трамп заявил, что "благословил" сделку по приобретению американского бизнеса TikTok компаниями Oracle и Walmart. Министерство торговли США "в свете позитивного развития событий" отложило на неделю вступление в силу запрета на скачивание приложения в Соединенных Штатах. В TikTok в свою очередь порадовались, что ее договоренности с Oracle и Walmart избавили власти США от беспокойств по поводу нацбезопасности.

- Ливийская National Oil Corporation объявила об отмене режима ЧП на нефтяных месторождениях и в портах. Это позволит возобновить добычу и экспорт нефти из Ливии.

- Службы безопасности США перехватили письмо для Трампа, содержавшее яд рицин. Расследование ведут ФБР и Секретная служба США. Следствие полагает, что конверт был отправлен из Канады. Подозреваемой в рассылке писем с токсином является женщина.

- Ведущий "Русского лото" Михаил Борисов госпитализирован. По данным СМИ, ему стало плохо во время записи телепередачи. Врачи скорой помощи решили доставить его в больницу для обследования и оказания помощи.