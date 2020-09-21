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На "Беларуськалии" задержали рабочих, поддержавших протестующего шахтера

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Представители правоохранительных органов Белоруссии задержали группу рабочих, собравшихся на территории рудоуправления "Беларуськалия", чтобы поддержать протестующего шахтера, сообщил стачком предприятия.

"Захват был молниеносным. (...) Всех упаковали, увезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении в телеграм-канале стачкома.

Как сообщили в стачкоме, шахтера, отказавшегося 21 сентября в знак протеста выходить на поверхность после смены, подняли и на машине скорой медпомощи отвезли в психоневрологический диспансер.

Как ранее сообщал стачком "Беларуськалия", один из работников рудника после окончания смены отказался подниматься на поверхность в знак протеста. Горняк передал записку, в которой рассказал, что присоединяется к требованиям стачкома и отказывается покидать рудник до их выполнения. Среди выдвинутых требований: отставка гендиректора "Беларуськалия", освобождение заключенных членов стачкома, отмена решения по увольнению бастующих работников предприятия, прекращение насилия к протестующим со стороны силовиков.

Работники ряда предприятий объявили о забастовках и других формах мирного протеста после объявления результатов выбора президента республики. В частности, 17 августа СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии" и объявлении рабочими забастовки. Позже стало известно, что предприятие находится в состоянии частичной забастовки.

Президент Александр Лукашенко 21 августа заявил о возможности замены бастующих работников ОАО "Беларуськалий" шахтерами из других стран, в частности, Украины.

Позже руководство "Беларуськалия" сообщило, что с 20 августа предприятие работает с максимальной загрузкой мощностей и в августе объем выпуска калийных удобрений превысит 1 млн тонн, что на 3% больше, чем в августе прошлого года.

ОАО "Беларуськалий" на 100% принадлежит государству, его доля на мировом рынке хлоркалия в 2019 году составляла около 20%.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
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