Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Минска

Сотрудник ОМОНа во время несанкционированной акции против инаугурации Александра Лукашенко в Минске Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В центре Минска раздалось несколько выстрелов, сообщают очевидцы.

В районе Немиги продолжаются жесткие задержания противников инаугурации Александра Лукашенко, вышедших на акцию протеста, сказали "Интерфаксу" очевидцы. Туда продолжают прибывать дополнительные силы сотрудников правоохранительных органов.

После прибытия подкрепления раздалось несколько выстрелов, предположительно стреляли в воздух, возможно, свето-шумовыми патронами.

Ранее в среду сообщалось, что силовики применили против протестующих в Минске слезоточивый газ и водометы. Кроме того, по словам очевидцев, на протестующих нападают неизвестные в балаклавах и спортивных костюмах, вооруженные дубинками.

По информации правозащитного центра "Весна", в ходе протестов в Белоруссии в среду задержано уже свыше 60 человек. Список задержанных размещен на сайте центра, он постоянно обновляется.

Большая часть задержанных, согласно информации правозащитников, - в Минске. Кроме того, им известно о задержаниях людей в Могилеве, Гродно, Гомеле, Смиловичах и ряде других городов.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.