США и Южная Корея готовы к переговорам с КНДР по денуклеаризации

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтон и Сеул по-прежнему привержены продвижению своих усилий по денуклеаризации Северной Кореи и установлению прочного мира на Корейском полуострове, заявили спецпредставители США и Южной Кореи по КНДР по итогам своей встречи в Вашингтоне.

"США и Республика Корея по-прежнему полностью привержены дипломатии как способу достижения прочного мира на Корейском полуострове, достижения денуклеаризации, обеспечения светлого будущего для всего корейского народа и нормализации отношений США с КНДР", - сказал журналистам заместитель госсекретаря США и спецпредставитель по КНДР Стивен Биган.

Однако, он отметил, что достичь мира на Корейском полуострове без участия КНДР не получится.

"США и Республика Корея не могут сделать это сами. Нам нужно, чтобы КНДР была вовлечена, и мы остаемся открытыми для дискуссии с ними, когда они будут готовы", - добавил американский дипломат.

В свою очередь, спецпредставитель Южной Кореи Ли До Хун назвал встречу с Биганом "очень продуктивной."

"Мы обсудили, как мы будем управлять этой ситуацией и как мы возобновим наш диалог (с Северной Кореей)", - заявил он.

"Также мы обсудили различные пути решения наших совместных задач по денуклеаризации полуострова и установлению мирного режима", - добавил Ли До Хун.

Как отметили дипломаты, в ходе встречи они также затронули тему недавнего убийства южнокорейского чиновника в КНДР.

Биган заявил, что это был трагический инцидент, который "глубоко встревожил корейский народ и, конечно же, США."

Тем временем Ли До Хун заявил о важности совместной работы США и Южной Кореи.

"Я считаю, что в будущем, поскольку этого требует нынешняя ситуация, очень важно, чтобы Южная Корея и США работали вместе. Поэтому мы с заместителем госсекретаря Биганом будем продолжать проводить наши консультации различными способами и в различных ситуациях", - сказал он.

Убийство южнокорейского чиновника в КНДР

В начале прошлой недели сотрудник министерства океанов и рыболовства Южной Кореи пропал с борта инспекционного судна близ разделительной линии между двумя государствами в Желтом море. Южнокорейские военные считают, что он пытался перебраться на Север, но был застрелен в территориальных водах КНДР, а его тело было сожжено.

Северная Корея признала убийство. Лидер КНДР Ким Чен Ын даже принес извинения за инцидент, но при этом упрекнул Сеул за односторонний комментарий происшествия.

По версии Пхеньяна, неопознанный мужчина на плавательном средстве без разрешения пересек морскую границу КНДР, на вопросы пограничников надлежащим образом не отвечал. Пограничники сделали два выстрела в воздух, неизвестный, как им показалось, решил удалиться, и тогда они сделали десять выстрелов на поражение.

Затем они обыскали его "плавсредство", нашли там много крови, но сам убитый пропал. Лодку они сожгли, чтобы не допустить занесения в страну коронавируса, как теперь требуют инструкции.