Байден заявил, что Трампу следовало обсудить с Путиным публикацию о РФ и талибах

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президенту США Дональду Трампу нужно было обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным изложенные в публикации The New York Times данные о предполагаемом сговоре РФ с представителями "Талибана" (движение запрещено в РФ), заявил вероятный кандидат в президенты США от демократов Джо Байден.

Также, по мнению Байдена, Трампу следовало собрать экспертов по нацбезопасности и делам вооруженных сил, чтобы определить, написала ли газета правду.

Ранее в июне газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждали, что Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако тот пока якобы не решил, как следует реагировать. Аналогичную информацию опубликовала газета The Washington Post. По ее данным, в результате сговора погибли несколько американских военнослужащих.

Трамп в ответ на обвинения заявил, что его никто не информировал "о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times". Однако впоследствии для Трампа все же проели брифинг по этому вопросу.

Достоверность сообщения о якобы плате Россией талибам за атаки на военных США в Афганистане также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.