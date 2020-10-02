Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:39Заразились
на 02.10В России 1 194 643+9 412В мире 34 205 755+237 662

Врачи заявили о риске осложнений у заболевшего COVID-19 Трампа

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Врач-реаниматолог больницы Святого Винсента в Мельбурне Барри Диксон считает, что у президента США Дональда Трампа могут возникнуть осложнения при коронавирусе из-за его возраста и веса.

"Ключевые факторы риска для Трампа, о которых нам известно, - его возраст и его лишний вес", - приводит газета The Guardian мнение Диксона.

По его словам, тот факт, что пока болезнь у Трампа проходит без проблем, не означает, что более серьезные симптомы не проявятся позже.

"Мы обычно видим, что на первой неделе у людей очень незначительные симптомы, так происходит почти всегда. А на второй неделе у людей обычно либо проявляется пневмония, либо нет", - сказал он.

Профессор по инфекционным заболеваниям в больнице Канберры Питер Коллиньон также выразил мнение, что состояние политика, скорее всего, "ухудшится в период от пяти до семи дней".

Между тем, Трамп - не первый мировой лидер, заболевший коронавирусом. В частности, ранее COVID-19 перенес британский премьер Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес.

Кроме того, коронавирусная инфекция также была диагностирована у князя Монако Альбера II, президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи, у временного президента Боливии Жанин Аньес.

Барри Диксон Дональд Трамп Питер Коллиньон

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 34 млн человек

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе возобновились бои на всех направлениях

Пандемия коронавируса

Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом

Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом

Минобороны Армении сообщило о сбитом самолете ВС Азербайджана

Минобороны Армении сообщило о сбитом самолете ВС Азербайджана

Что случилось этой ночью: пятница, 2 октября

Трамп с супругой ушли на карантин из-за COVID-19 у помощницы

Bloomberg узнал о заражении коронавирусом советника Трампа

Bloomberg узнал о заражении коронавирусом советника Трампа
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Законодатели США призвали Госдеп поспособствовать перемирию в Карабахе

Cаммит ЕС осудил использование химического оружия против Навального

Лукашенко не попал под санкции ЕС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');