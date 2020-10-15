Германия, Франция и Польша призвали к новым выборам в Белоруссии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Страны "Веймарского треугольника" – Франция, Германия и Польша – призывают к проведению новых выборов в Белоруссии, говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран.

"Наши три страны серьезным образом осуждают насилие белорусских властей и произвольные аресты, последовавшие за президентскими выборами, результата которых мы не признаем. Они (страны) призывают к новым свободным и честным выборам в соответствии с международными стандартами в присутствии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека - ИФ), без внешнего вмешательства", - сказано в заявлении.

Представители Берлина, Парижа и Варшавы поддерживают усилия ОБСЕ по установлению диалога между белорусскими властями и гражданами, призывают освободить политических заключенных и начать сотрудничать в рамках Московского механизма ОБСЕ.

"Они приветствуют жесткий ответ ЕС посредством принятия санкций, за выполнением которых будут регулярно следить и готовность принять дальнейшие ограничительные меры, включая меры против субъектов и высокопоставленных официальных лиц, включая А. Лукашенко", - сказано в документе.

Также три страны призывают Еврокомиссию разработать план по экономической поддержке Белоруссии и ее граждан.

"Мы приветствуем немецкую программу гражданского общества "Развитие сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного партнерства и России", которая открыта для польских и французских представителей гражданского общества", - сказано в тексте. Программа подразумевает выделение на поддержку гражданского общества около 1 миллиона евро.

2 октября Совет ЕС утвердил дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц. В санкционный список включены 40 человек, которых в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов 9 августа и насилию против манифестантов в ходе мирных протестов. Имя Лукашенко не внесли в санкционный список.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о возможности дальнейших санкций, если ситуация в стране не улучшится.