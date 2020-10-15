Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:46Заразились
на 15.10В России 1 354 163+13 754В мире 38 510 232+380 426

Германия, Франция и Польша призвали к новым выборам в Белоруссии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Страны "Веймарского треугольника" – Франция, Германия и Польша – призывают к проведению новых выборов в Белоруссии, говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран.

"Наши три страны серьезным образом осуждают насилие белорусских властей и произвольные аресты, последовавшие за президентскими выборами, результата которых мы не признаем. Они (страны) призывают к новым свободным и честным выборам в соответствии с международными стандартами в присутствии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека - ИФ), без внешнего вмешательства", - сказано в заявлении.

Представители Берлина, Парижа и Варшавы поддерживают усилия ОБСЕ по установлению диалога между белорусскими властями и гражданами, призывают освободить политических заключенных и начать сотрудничать в рамках Московского механизма ОБСЕ.

"Они приветствуют жесткий ответ ЕС посредством принятия санкций, за выполнением которых будут регулярно следить и готовность принять дальнейшие ограничительные меры, включая меры против субъектов и высокопоставленных официальных лиц, включая А. Лукашенко", - сказано в документе.

Также три страны призывают Еврокомиссию разработать план по экономической поддержке Белоруссии и ее граждан.

"Мы приветствуем немецкую программу гражданского общества "Развитие сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного партнерства и России", которая открыта для польских и французских представителей гражданского общества", - сказано в тексте. Программа подразумевает выделение на поддержку гражданского общества около 1 миллиона евро.

2 октября Совет ЕС утвердил дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц. В санкционный список включены 40 человек, которых в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов 9 августа и насилию против манифестантов в ходе мирных протестов. Имя Лукашенко не внесли в санкционный список.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о возможности дальнейших санкций, если ситуация в стране не улучшится.

Германия Франция Польша Белоруссия

Новости по теме

Новости

Цены на уголь в Европе взлетели до максимума почти за год на фоне роста спроса

Кандидат в вице-президенты США Харрис приостановила предвыборную кампанию

Кандидат в вице-президенты США Харрис приостановила предвыборную кампанию

Гендиректор Эрмитажа заявил о вреде политкорректности для музеев

Смена власти в Киргизии

Премьер Киргизии Жапаров заявил о получении им полномочий президента

Премьер Киргизии Жапаров заявил о получении им полномочий президента

Россияне ускорились с покупкой недвижимости на Кипре до отмены "золотых паспортов"

Пандемия коронавируса

Почти всех жителей китайского Циндао за 4 дня проверили на COVID-19

Почти всех жителей китайского Циндао за 4 дня проверили на COVID-19

"Царапину" в месте утечки кислорода на МКС закроют поролоном и скотчем

В Кремле подтвердили приостановку финансовой помощи Киргизии

Во Франции прошли обыски у главы Минздрава и других чиновников

Санкции ЕС расстроили Пригожина

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');