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В Минске задержаны около 10 человек на несанкционированной акции

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят задержания на проспекте Победителей в центре Минска, где собираются участники несанкционированной акции оппозиции. Всего задержаны около 10 человек.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, на проспекте стала собираться молодежь, среди которых участники несанкционированного оппозиционного "Марша освобождения политзаключенных". У некоторых из них в руках были национальные бело-красно-белые флаги и другая символика.

К проспекту подъехали автозаки. Из них вышли сотрудники правоохранительных органов, стали задерживать молодых людей с оппозиционной символикой, у остальных проверять содержимое личных вещей.

Белоруссия Минск

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