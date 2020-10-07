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Онищенко предложил Трампу уволить главу своей службы безопасности

Экс-глава Роспотребнадзора считает, что политика не уберегла от коронавируса его охрана

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Бывший главный санитарный врач России, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что президенту США Дональду Трампу нужно уволить руководителя своей службы безопасности из-за того, что его, как главу государства, не уберегли от коронавирусной инфекции COVID-19.

"Служба безопасности президента Соединенных Штатов не сработала. Она допустила, что глава государства был контаминирован опасным для него вирусом: 74 года - это тот самый возраст. И не Трамп в этом виноват, а служба безопасности", - сказал Онищенко на пресс-конференции в среду.

Пандемия коронавируса

"Трамп сегодня должен уволить главу своей службы безопасности", - добавил академик. По мнению Онищенко, представления о защите первых лиц государства, навязанные голливудскими фильмами, уходят в прошлое, и бронированный автомобиль не защитит от опасности, которую несут инфекционные заболевания.

Бывший руководитель Роспотребнадзора добавил, что для защиты Трампа нужно было полностью изолировать всех лиц, которые с ним контактируют - начиная от помощницы и заканчивая охранниками.

"Все те люди, которые к нему на прием (идут - ИФ), должны были проходить 14-дневную изоляцию, и только потом вступать в прямой контакт с президентом страны. Все охранники, которые рядом с ним - тоже в том же режиме. Вот что должно было быть", - считает Онищенко.

Коронавирус у Трампа и его жены Мелании подтвердился в начале октября. Президент три дня находился в госпитале, где, по сообщениям СМИ, проходил лечение препаратом на основе моноклональных антител. 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. Лечащий врач политика назвал состояние его здоровья после выписки хорошим.

Ранее коронавирус был подтвержден у советника Трампа Хоуп Хикс, 5 октября положительным оказался тест у пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани.

Геннадий Онищенко Дональд Трамп США Коронавирус

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