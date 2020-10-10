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Причастному к смерти Джорджа Флойда полицейскому разрешили покинуть штат

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бывшему офицеру полиции Дереку Човину, причастному к гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, разрешили уехать из Миннесоты из соображений безопасности, передает телеканал CNN News.

Човина отпустили из-под стражи в среду после того, как за него внесли залог в размере $1 млн. Ему предписано всегда держать при себе мобильный телефон.

В суде бывший полицейский должен будет появиться только в марте следующего года. Его обвиняют в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени.

Афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая при аресте возле магазина в Миннеаполисе, штат Миннесота. Човин прижимал коленом шею Флойда, в то время как он просил отпустить его и говорил, что ему нечем дышать. Пострадавшего отвезли в бессознательном состоянии в больницу, но он скончался. Смерть Флойда спровоцировала беспорядки в США и многих городах Европы.

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США Джордж Флойд Дерек Човин

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