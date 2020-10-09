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Атамбаев призвал действующего президента Киргизии уйти добровольно

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на митинге своих сторонников в Бишкеке призвал президента Сооронбая Жээнбекова добровольно уйти в отставку.

Протесты в Бишкеке

"Жээнбеков не имеет права занимать пост президента, он виновник жертв на площади - заявил Атамбаев. - Сооронбай, уходи".

После этих слов он призвал своих сторонников продолжить митинг на центральной площади Бишкека, где уже проходят несколько акций. Многотысячная колонна во главе с Атамбаевым направилась в центр города. В колонне идут освобожденный из колонии в ночь на 6 октября экс-премьер министр Сапар Исаков, еще один бывший глава киргизского правительства, лидер партии Республика Омурбек Бабанов, депутаты парламента - представители Социал-демократической партии Киргизии.

Позднее президент Жээнбеков подписал указ о введении в Бишкеке с 8 часов вечера пятницы режима ЧП до 21 октября. Он также назначил комендантом города на этот период замминистра внутренних дел Алмазбека Орозалиева.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Бишкеке и Оше проходили митинги сторонников оппозиции и президента Жээнбекова.

В Бишкеке у Дома правительства около тысячи человек - в основном мужчин спортивного телосложения - проводили акацию в поддержку Садыра Жапарова, которого освободили из колонии и которого парламент назначил и.о. премьер-министра.

Сторонники Атамбаева и экс-премьера Омурбека Бабанова собирались в восточной части столицы, у офиса Социал-демократической партии Киргизии. Сторонники Бабанова - лидера партии "Республика" также митинговали в поддержку законности в центре города у Оперного театра.

СМИ сообщали и о мирном марше "Мы против криминала!".

На центральной площади Оша проходил мирный митинг 200 сторонников президента Соронбая Жээнбекова.

Столкновения в Бишкеке

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Хроника 05 – 09 октября 2020 годаПротесты в Бишкеке
Киргизия Бишкек Сооронбай Жээнбеков Алмазбек Атамбаев Ош

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