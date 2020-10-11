Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 октября

Обстрелы Степанакерта и Гянджи и рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВОЗ зафиксировала новый антирекорд по числу выявленных за сутки случаев COVID-19. В субботу в мире было зарегистрировано более 383 тыс. новых случаев заражения коронавирусом - это максимум с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен днем ранее.

- Участники карабахского конфликта обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня. Вечером субботы в Армении и Нагорном Карабахе сообщили о первом с начала перемирия обстреле Степанакерта. Утром Азербайджан обвинил Армению в ракетном обстреле второго по величине города страны - Гянджи. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, погибли пять мирных жителей Гянджи, 28 человек получили ранения. Ереван отверг эти обвинения.

- Дональд Трамп впервые после заражения коронавирусом провел публичное выступление. С балкона Белого дома он сообщил своим сторонникам, собравшимся в саду внизу, что чувствует себя отлично и возобновляет предвыборные мероприятия. Также лечащий врач президента заявил, что Трамп более не заразен и не представляет опасности для окружающих.

- Талибы поддержали Трампа на выборах президента. Запрещенное в РФ движение "Талибан", по словам его представителя, надеется, что действующий президент США сможет переизбраться на второй срок и выведет американские войска из Афганистана. В Белом доме заявили, что не принимают поддержку талибов.