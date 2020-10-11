Азербайджан заявил об ударе ВВС по специальному артполку Армении

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Армении понесли тяжелые потери в живой силе и технике в результате авиаударов по 41-му специальному артиллерийскому полку, утверждает министерство обороны Азербайджана.

"В результате ударов ВВС Азербайджана по 41-му специальному артиллерийскому полку ВС Армении, противник понес большие потери", - отмечает ведомство в сообщении, распространенном в воскресенье.

При этом о месте дислокации артполка не сообщается.

Чуть ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ракетный удар по второму по величине городу республики Гяндже нанесли Вооруженные силы Армении.

"Армения грубо нарушила режим прекращения огня, подвергнув ракетному обстрелу мирных жителей Гянджи. Это военное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций", - написал Алиев в своем аккаунте в твиттере.

Глава Азербайджана отметил, что руководство Армении несет ответственность "за совершенные преступления". "Азербайджанская сторона на все это даст достойный ответ", - указал Алиев.

Ранее в воскресенье представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что пункты воздушного управления ВВС Турции при сопровождении самолетов F-16 руководят ударами азербайджанских беспилотников по гражданскому населению и инфраструктуре Карабаха.

На переговорах в Москве с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России была достигнута договоренность об объявлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Армения и Азербайджан уже не раз обвинили друг друга в нарушении перемирия.