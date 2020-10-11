В Ереване отвергли обвинения Баку в обстрелах азербайджанских сел

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Карабаха не обстреливает азербайджанские села, заявила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

"Такого нет, Армия обороны поддерживает режим прекращения огня", - сказала Степанян "Интерфаксу" в воскресенье, опровергнув таким образом информацию Минобороны Азербайджана о том, что из Карабаха якобы ведется огонь по азербайджанским селам.

Между тем пресс-служба Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила, что Вооруженные силы Азербайджана 11 октября предприняли попытку перейти в наступление в северо-восточном направлении карабахского фронта.

"Подразделения Армии обороны пресекли попытку противника атаковать, повредив две единицы бронетехники последних", - отмечается в сообщении.

Информационный штаб НКР на своей странице в фейсбуке сообщил, что "после объявления о прекращении огня ночью ВС Азербайджана подвергли ракетному обстрелу город Мартуни, в результате чего погиб один гражданин, и повреждены жилые дома".

В Минобороны Азербайджана ранее утверждали, что Вооруженные силы Армении обстреливают в воскресенье села Тертерского, Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов.

До этого военное ведомство сообщило, что азербайджанские ВВС нанесли удары по специальному артполку ВС Армении, армянская сторона понесла большие потери.

Ранее в воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил ВС Армении в нанесении ракетного удара по второму по величине городу республики Гяндже и нарушении Ереваном гуманитарного перемирия.

Его помощник - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев - утверждал, что ракетный обстрел Гянджи осуществила армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Министерство обороны непризнанной НКР опровергло данные обвинения Баку.