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В Армении опровергли данные Баку об авиаударе по специальному артполку

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Минобороны Армении опровергли информацию Минобороны Азербайджана о том, что якобы ВС Армении понесли тяжелые потери в результате ударов по специальному артиллерийскому полку.

"Информация Минобороны Азербайджана о том, якобы Вооруженные силы Армении понесли тяжелые потери в живой силе и технике в результате авиаударов по 41-му специальному артиллерийскому полку, не соответствует действительности. Это очередная дезинформация военно-политического руководства Азербайджана", - заявила пресс-секретарь министра обороны Шушан Степанян "Интерфаксу" в воскресенье.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ранее в Баку утверждали, что ВС Армении понесли тяжелые потери в результате авиаударов Азербайджана по 41-му специальному артполку.

Между тем, по словам Степанян, Вооруженные силы Азербайджана наносят удары в южном направлении карабахского фронта.

"Нарушая гуманитарное соглашение о прекращении огня, Вооруженные силы Азербайджана наносят удары в южном направлении, используя бронетехнику, ракеты и артиллерию. Подразделения Армии обороны Карабаха решительно подавляют все действия противника", - написала она в своем фейсбуке в воскресенье.

Ранее на переговорах в Москве с участием министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России была достигнута договоренность об объявлении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Армения и Азербайджан уже не раз обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Как сообщалось, новое обострение конфликта в Карабахе началось утром 27 сентября.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 11 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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