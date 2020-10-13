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Число погибших мирных граждан в Карабахе выросло до 31

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Число жертв среди мирного населения в Карабахе по состоянию на 12 октября возросло до 31, заявил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян в понедельник.

"В больнице от полученных ранений скончались три человека. (...) Они погибли в результате артобстрела или ракетного обстрела", - написал Бегларян в твиттере.

В четверг Бегларян сообщал, что с 27 сентября азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по более чем 100 гражданским поселениям в Карабахе, серьезно пострадали более 4600 объектов частной недвижимости, более 430 автомобилей, около 750 объектов инфраструктуры и промышленности.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября.

На минувшей неделе Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Вместе с тем военные ведомства Армении и Азербайджана в тот же день начали обмениваться обвинениями в несоблюдении договоренностей и нанесении ударов в зоне карабахского конфликта.

Армения Нагорный Карабах Азербайджан

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