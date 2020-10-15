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Что случилось этой ночью: четверг, 15 октября

Русскоязычный Netflix, АЧС в колбасе, компромат о контактах Байдена с украинской компанией Burisma

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Netflix запустил русскоязычную версию сервиса. Пользователям предложат полностью локализованный интерфейс, расчеты в рублях и русскоязычную службу поддержки. Цена сервиса - от 599 рублей в месяц за базовый тариф.

- Вирус АЧС найден в Великом Новгороде. Геном безопасного для людей, но смертельного для свиней и кабанов вируса найден в колбасе, произведенной на одном из мясокомбинатов в Воронежской области.

- New York Post утверждает, что нашла компрометирующие материалы о контактах Байдена с украинской компанией Burisma. Трамп назвал "ужасным" решение Facebook и Twitter ограничить доступ к статье и призвал соперника обнародовать всю информацию о его участии в бизнесе семьи.

- Минздрав зарегистрировал два препарата ремдесивира для лечения COVID-19.

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