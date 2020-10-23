Анкара советовалась с Москвой по новым местам дислокации постов в Сирии
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Новые места расположения турецких наблюдательных постов в Сирии Анкара обсуждала с российскими военными, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
По информации агентства, местоположения новых наблюдательных пунктов турецкие военные обсудили с Москвой. РФ ранее вместе с сирийской армией способствовала выводу турецких войск из четырех пунктов на северо-западе страны.
Агентство отмечает, что Анкара по-прежнему привержена сдерживанию нападения на Идлиб.
Ранее Турция вывела войска сразу с четырех наблюдательных пунктов на северо-западе Сирии, в частности из провинций Хама и Идлиб.
Турция приступила к выводу войск спустя недели после протестов, вспыхнувших близ турецких военных постов в Сирии.
Наблюдательные посты были окружены сирийской армией после операций в Хаме и Идлибе.
В сентябре 2018 года РФ и Турция подписали сочинский меморандум по стабилизации ситуации в Идлибе. В соответствии с ним, Турция создала 12 наблюдательных пунктов на северо-западе Сирии. Однако, по данным портала Al-Masdar, в действительности Анкара установила более 50 наблюдательных пунктов.
В октябре 2019 года Россия и Турция подписали совместный меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов, положивший начало совместному российско-турецкому патрулированию на севере Сирии.