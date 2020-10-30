В Польше суточный прирост COVID-19 составил рекордные 21 629 случаев

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Польше за минувшие сутки выявлены 21 629 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает агентство РАР со ссылкой на данные Минздрава. Это рекордный суточный прирост заболеваемости с начала пандемии.

Предыдущий абсолютный рекорд был зафиксирован 29 октября - 20 156 новых случаев за сутки.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 340 834 случая COVID-19.

За сутки умерли 202 заболевших, всего с начала пандемии умер 5351 человекв с COVID-19.