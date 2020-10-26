Экс-президент Киргизии Атамбаев переведен в СИЗО №1 Бишкека

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев переведен из СИЗО Госкомитета нацзбезопасности (ГКНБ) в СИЗО №1 Бишкека, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев.

"Ранее в связи с ухудшением здоровья Атамбаева мы просили перевести его в больницу колонии №47. У экс-президента пониженное давление, бронхит. Однако его перевели в СИЗО-1, где нет условий, он находится в подвальном помещении, где раньше содержались люди, приговоренные к смертной казни", - сказал адвокат.

13 октября пресс-служба ГКНБ республики сообщила, что мера пресечения экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, который был помещен в следственный изолятор Госкомитета нацбезопасности, остается прежней. "Он водворен в СИЗО ГКНБ на основании приговора суда по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева", - говорилось в сообщении. В ведомстве отметили, что судебными органами также рассматривается дело по Кой-Ташским событиям 2019 года.

В ходе протестов в ночь на 6 октября демонстранты в Бишкеке освободили экс-президента Киргизии из СИЗО ГКНБ. После этого суд в Бишкеке заявил о переводе фигуранта под домашний арест.

"Во время событий в ночь на 6 октября в отношении судьи Первомайского суда Бишкек было применено насилие, в результате чего он под давлением подписал постановление об изменении меры пресечения", - заявили в ГКНБ.

10 октября Атамбаев был задержан в рамках дела об организации массовых беспорядков. Вместе с Атамбаевым задержаны его советник Фарид Ниязов, два сотрудника службы охраны и сыновья экс-президента Сеид и Кадыр, а также член СДПК Темирлан Султанбеков. Сыновья Атамбаева были доставлены в следственную службу МВД Киргизии в качестве свидетелей, после допроса их отпустили.

9 октября Атамбаев со своими сторонниками пришел на митинг в центре Бишкека, но акции не дали состояться агрессивно настроенные сторонники оппозиционного политика Садыра Жапарова В момент отъезда экс-президента с площади неизвестный несколько раз выстрелил в машину Атамбаева.

В июне Атамбаев был осужден на 11 лет и два месяца по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, он также является главным фигурантом дела о столкновениях в Кой-Таше в августе 2019 года.

После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 6 октября Центральная избирательная комиссия Киргизии признала итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране. 9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку. 16 октября исполняющим обязанности президента Киргизии стал новый премьер-министр страны Жапаров. В тот же день парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке.