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Опросы показали лидерство Трампа на выборах в ключевых штатах

Опросы показали лидерство Трампа на выборах в ключевых штатах
Фото: Reuters

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Действующий президент США Дональд Трамп по результатам опросов обогнал кандидата от Демократической партии Джо Байдена в штатах, в которых идет основная борьба за избирателей, сообщает портал Real Clear Politics.

По данным сайта, у Трампа 47,4% голосов в Огайо, у Байдена - 46%. В Северной Каролине ситуация похожая - 47,8% у Трампа и 47,2% у Байдена. Почти одинаково голоса распределились в Джорджии - 47, 8% в пользу Трампа против 47,6% за Байдена. Наибольший перевес у действующего президента в Айове - 47,2% против 45,8%.

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Однако в среднем, согласно данным опросов в масштабе страны, Байден лидирует на 6,8% по популярности среди избирателей.

Президентские выборы в США проходят 3 ноября. Нынешний президент США, республиканец Дональд Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.

Хроника 09 января 2018 года – 03 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп Джо Байден

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