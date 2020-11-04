СМИ отдали победу Байдену в Вермонте и Виргинии

Кроме того, Байден лидирует в Джорджии, Трамп - в Южной Каролине

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Действующий президент США республиканец Дональд Трамп, как и ожидалось, одержал победу на выборах в штате Кентукки с восьмью голосами выборщиков, сообщило агентство Associated Press (АР).

В то же время, как сообщает телеканал Fox News, соперник Трампа демократ Джо Байден после подсчета части голосов побеждает на выборах в Виргинии (13 голосов выборщиков) и Вермонте (три голоса выборщиков).

Кроме того, после подсчета 3% голосов в Джорджии Байден опережает Трампа с 61,9% против 36,9%. В Южной Каролине после подсчета 1% голосов лидирует Трамп. У него 72%, у Байдена - 26,4%.

Ранее CNN назвал Трампа победителем в Индиане (11 голосов выборщиков) и лидером - в Нью-Гэмпшире, Кентукки, а также позднее и во Флориде.

В США во вторник 3 ноября проходит голосование на 59-х выборах президента страны. Действующему президенту-республиканцу Дональду Трампу противостоит кандидат от Демократической партии, экс-вице-президент США Джо Байден.

В 03:00 мск избирательные участки закрылись в Джорджии, Индиане, Кентукки, Южной Каролине, Вермонте и Вирджинии, в 3:30 - в Северной Каролине, Огайо и Западной Вирджинии.