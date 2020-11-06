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Исследования аспирина в лечении коронавируса проведут в Великобритании

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Великобритании в ходе исследования эффективного лечения коронавируса COVID-19 протестируют аспирин, который используется в качестве препарата, разжижающего кровь, сообщает издание The Guardian.

"Есть четкое обоснование предположения, что аспирин полезен, он (препарат - ИФ) безопасный, недорогой и имеет широкую доступность", - цитирует The Guardian слова Питера Хорби, одного из руководителей исследования "Выздоровление" (англ. "Recovery")

На сайте исследования поясняется, что у пациентов с коронавирусом высок риск образования тромбов в крови из-за гиперактивности тромбоцитов - клеток крови, которые помогают останавливать кровотечение. Аспирин является антитромбоцитарным препаратом, он может сократить риск появления тромбов у заболевших.

В ходе исследования порядка 2 тыс. больных будут получать по 150 мг аспирина каждый день в дополнение к обычной схеме лечения. Затем данные о здоровье этих пациентов сравнят с данными заболевших, которые получают стандартную медпомощь.

В ходе исследования "Выздоровление" также проводят испытания антибиотика азитромицин и коктейля из антител компании "Регенерон", который принимал президент США Дональд Трамп в ходе лечения от COVID-19.

Хроника 09 января – 06 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Великобритания Коронавирус Питер Хорби

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