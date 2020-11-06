Канада вслед за ЕС расширила санкции против Белоруссии

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Канада в пятницу вслед за Европейским Союзом ввела санкции против 13 чиновников из Белоруссии, говорится в заявлении, распространенном канадским МИД.

"В координации с Европейским союзом Канада сегодня вводит дополнительные санкции в отношении 13 чиновников Белоруссии. Канада и ЕС разделяют серьезные опасения по поводу нынешней ситуации в Белоруссии", - отмечается в нем.

В заявлении министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня подчеркивается, что "те, кто несет ответственность за репрессии в отношении граждан Белоруссии, столкнутся с усиливающимся давлением благодаря адресным санкциям".

"Несмотря на призывы международного сообщества к Александру Лукашенко положить конец насилию в Белоруссии, его режим продолжает агрессию... Канада будет продолжать оказывать последовательную поддержку белорусскому народу в борьбе за мир", - добавил он.

В заявлении не указано, против кого именно вводятся эти дополнительные санкции.

В конце сентября Канада вместе с Великобританией ввела санкции в отношении 11 белорусских официальных лиц, в частности, в отношении президента страны Александра Лукашенко и его сына Виктора.