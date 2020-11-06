Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:06Заразились
на 06.11В России 1 733 440+20 582В мире 48 680 103+589 413

Канада вслед за ЕС расширила санкции против Белоруссии

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Канада в пятницу вслед за Европейским Союзом ввела санкции против 13 чиновников из Белоруссии, говорится в заявлении, распространенном канадским МИД.

"В координации с Европейским союзом Канада сегодня вводит дополнительные санкции в отношении 13 чиновников Белоруссии. Канада и ЕС разделяют серьезные опасения по поводу нынешней ситуации в Белоруссии", - отмечается в нем.

В заявлении министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня подчеркивается, что "те, кто несет ответственность за репрессии в отношении граждан Белоруссии, столкнутся с усиливающимся давлением благодаря адресным санкциям".

"Несмотря на призывы международного сообщества к Александру Лукашенко положить конец насилию в Белоруссии, его режим продолжает агрессию... Канада будет продолжать оказывать последовательную поддержку белорусскому народу в борьбе за мир", - добавил он.

В заявлении не указано, против кого именно вводятся эти дополнительные санкции.

В конце сентября Канада вместе с Великобританией ввела санкции в отношении 11 белорусских официальных лиц, в частности, в отношении президента страны Александра Лукашенко и его сына Виктора.

Канада ЕС Белоруссия

Новости

Котировки нефти сократили потери и завершили неделю в плюсе

Выборы в США - 2020

Байден в пятницу выступит с обращением к американцам

Теракт в Вене

В Вене закроют две мечети, куда ходил расстрелявший людей террорист

В Вене закроют две мечети, куда ходил расстрелявший людей террорист

ЕС ввел санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще 14 чиновников

Выборы в США - 2020

Байден обогнал Трампа в Пенсильвании после подсчета 98% голосов

Байден обогнал Трампа в Пенсильвании после подсчета 98% голосов

ЕС продлил режим санкций против Турции за бурение в Средиземном море

ЕС продлил режим санкций против Турции за бурение в Средиземном море

Байден вырвался вперед в ключевых штатах, где идет обработка бюллетеней

Байден вырвался вперед в ключевых штатах, где идет обработка бюллетеней

Донецк заявил о резком обострении ситуации на линии соприкосновения

Выборы в США - 2020

Fox News сообщил о лидерстве Байдена в Джорджии

Выборы в США - 2020

Ряд американских СМИ прервали прямую трансляцию брифинга Трампа

Ряд американских СМИ прервали прямую трансляцию брифинга Трампа
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');