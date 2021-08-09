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Канадские власти ввели очередные санкции в отношении Минска

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Канада в понедельник объявила о введении дополнительных санкций в отношении ключевых секторов белорусской экономики в расчете на то, что это снизит доступ белорусского государства к международным финансам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте канадского правительства.

В частности, под новые санкции попали финансовые и страховые инструменты финансирования долга, нефте- и калийные продукты.

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По словам министра иностранных дел Канады Марка Гарно, новые санкции направлены против продолжающихся, систематических нарушений прав человека в Белоруссии.

В сообщении отмечается, что с момента проведения президентских выборов в Белоруссии прошел год и "с тех пор не прекращалась чудовищная несправедливость со стороны белорусских властей".

"Принятые меры станут новой мерой давления на белорусское руководство и направят четкий сигнал белорусскому народу о том, что Канада продолжит находиться бок о бок с ним в его продолжающихся усилиях жить мирно и без страха преследования в открытом демократическом обществе", - отмечается в документе.

Канада Белоруссия

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