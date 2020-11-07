Байден вновь выступит с обращением к американцам

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, объявивший себя победителем на выборах, обратится к американцам в 20:00 по местному времени (04:00 по Москве).

Согласно пресс-релизу избирательного штаба Байдена, он выступит в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Как сообщает телеканал CNN, победная речь Байдена, которую он озвучит вечером, уже написана, однако демократ планирует вносить в нее корректировки до самого последнего момента. Основные темы в речи изменяться не будут. Предполагается, что главным посылом станет "необходимость восстановить прежний дух нации".

Ведущие американские СМИ ранее в субботу объявили, что, согласно их прогнозам, Байден набирает достаточно голосов для победы. Сам Байден в твиттере поблагодарил избирателей за поддержку и пообещал быть президентом для всех американцев, вне зависимости от их политических симпатий.

Трамп заявил о намерении через суд добиваться справедливого подсчета голосов.