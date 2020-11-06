Котировки нефти сократили потери и завершили неделю в плюсе

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти в пятницу отыграли часть потерь, вызванных ухудшением перспектив спроса в связи с новым витком карантинных мер по всем мире.

По итогам недели Brent может прибавить более 7%, WTI - более 6%, пишет Trading Economics. Росту нефтяных цен ранее на этой неделе способствовали данные о сокращении запасов в США почти на 8 млн, а также ожидания, что страны ОПЕК+ отложат запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти.

К 17:48 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,66 (1,61%) к уровню закрытия четверга и торговались у $40,27 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени торговались на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) у $38,07 за баррель, что на $0,72 (1,86%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

В центре внимания остаются президентские выборы в США. В пятницу ключевые штаты обновили промежуточные результаты подсчетов, по которым вперед выходит кандидат от демократов Джо Байден, сообщает NBC. По последним данным, он лидирует в Джорджии и Пенсильвании.

В штабе действующего президента Дональда Трампа заявили, что вопрос о победителе выборов главы государства еще не закрыт.

"Президентские выборы не решают проблему коронавируса и локдаунов, - сказал аналитик Blue Line Futures LLC в Чикаго Фил Штрайбл. - В ближайшее время мы не увидим восстановления спроса на нефть".

"Политическая неопределенность держит людей в подвешенном состоянии, и трейдеры просто ждут", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Тем временем все больше европейских стран ужесточают меры, призванные сдержать распространение коронавируса. Ограничения на передвижения людей были введены в некоторых районах Дании из-за опасной мутации вируса, а в Греции с 7 ноября вводится общенациональный карантин.

В США в четверг второй день подряд было выявлено более 100 000 новых случаев заражения коронавирусом, пишет MarketWatch.

Пандемия "отбрасывает тень на нефтяной рынок, поскольку рекордное число новых случаев и смертей ежедневно фиксируется во многих странах", отмечает аналитик Commerzbank Йоген Вейнберг.

"Ограничения, которые уже действуют, а также возможные долгосрочные изменения поведения путешественников, скорее всего, заставят нефтяные агентства на следующей неделе пересмотреть в сторону понижения свои прогнозы спроса", - цитирует аналитика MarketWatch.