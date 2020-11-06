Brent подешевела до $39,67 за баррель

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться в пятницу на ухудшающихся перспективах спроса в связи с ростом заболевемости COVID-19 во всем мире.

Однако по итогам недели Brent может прибавить более 7%, WTI - более 6%, пишет Trading Economics. Росту нефтяных цен ранее на этой неделе способствовали данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе почти на 8 млн, а также ожидания, что страны ОПЕК+ отложат запланированное на начало следующего года снятие части ограничений на добычу нефти.

К 14:32 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,26 (3,08%), до $39,67 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на $1,36 (3,51%), до $37,43 за баррель.

В центре внимания остаются президентские выборы в США, результат которых по-прежнему не объявлен. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден вырвался вперед в штате Джорджия, где осталось подсчитать 1% голосов, свидетельствуют данные телеканала Fox News. Победа в штате позволит ему объявить о победе на выборах.

"Президентские выборы не решают проблему коронавируса и локдаунов, - сказал Bloomberg аналитик Blue Line Futures LLC в Чикаго Фил Штрайбл. - В ближайшее время мы не увидим восстановления спроса на нефть".

"Политическая неопределенность держит людей в подвешенном состоянии, и трейдеры просто ждут", - добавил он.

Тем временем все больше европейских стран ужесточают меры, призванные сдержать распространение коронавируса. Ограничения на передвижения людей были введены в некоторых районах Дании, а в Греции с субботы вводится общенациональный карантин.

"Самые важные вопросы для нефти заключаются в том, как быстро станет доступна вакцина от COVID-19 и удастся ли достичь сделки по стимулам в США в беспокойной и неопределенной политической обстановке", - отмечает аналитик AxiCorp Стивен Иннс, которого цитирует S&P Global Platts.