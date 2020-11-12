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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:40Заразились
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В Германии зафиксировали рост темпов распространения коронавируса

В Германии зафиксировали рост темпов распространения коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Германии за сутки выявили 21,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, это примерно на тысячу больше, чем днем ранее, сообщают европейские СМИ.

Еще 215 человек с COVID-19 умерли за последние сутки. Это на семь человек меньше, чем в среду, 11 ноября. Таким образом, с начала пандемии в Германии заразились коронавирусом 727,5 тыс. человек, а умерли - 11,9 тыс.

С начала ноября в ФРГ действуют новые, более жесткие общественные ограничения в связи с пандемией коронавируса - закрыты музеи и театры, спортзалы и бассейны, не работают бары и рестораны, еду можно купить только навынос. Не работают традиционные рождественские базары, которые обычно открываются в ноябре.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 12 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Германия Коронавирус

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