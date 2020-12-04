Подписные листы от 20 кандидатов в президенты поступили в ЦИК Киргизии

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - 20 кандидатов в президенты Киргизии сдали в ЦИК страны необходимое для регистрации количество подписей избирателей в свою поддержку, сообщает пресс-служба киргизского Центризбиркома в пятницу.

"Завершился очередной этап выборной кампании - период выдвижения кандидатов на должность президента Киргизии. В ЦИК поступили подписные листы от 20 кандидатов", - говорится в сообщении.

Согласно утвержденному календарному плану, кандидатам в президенты до полуночи 3 декабря необходимо было сдать в ЦИК не менее 20 тыс. подписей избирателей в свою поддержку.

Досрочные выборы президента Киргизии назначены на 10 января. В ЦИК до 15 ноября поступило 65 заявлений от кандидатов. Центризбирком уже отказал в регистрации 12 кандидатам из-за непогашенной судимости и отсутствия сертификатов об уровне владения государственным языком, еще 19 кандидатов сами отказались от дальнейшего участия в выборах. Одному кандидату в связи недостаточным количеством подписей избирателей возвращены подписные листы.

ЦИК Киргизии продолжает процедуру регистрации на должность президента оставшихся кандидатов, которая завершится 14 декабря. Предвыборная агитация начинается с 15 декабря и заканчивается за день до дня голосования - в 8:00 (5:00 мск) 9 января.

В числе кандидатов - Садыр Жапаров, пришедший к власти в стране после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и беспорядков. Для участия в выборах президента он 14 ноября сложил полномочия главы государства и приостановил обязанности на посту премьер-министра. На пост главы государства также претендуют экс-глава Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев, лидер оппозиционной политической партии "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) Адахан Мадумаров, руководитель другой оппозиционной партии "Реформа" Клара Сооронкулова, экс-спикер парламента Канат Исаев, бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов.