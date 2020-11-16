Трамп намерен "большими исками" доказать "неконституционность выборов"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует подать "большие иски", которые покажут неконституционность президентских выборов 2020 года.

"Многие судебные дела, которые возбуждаются по всей стране, - это не наши дела, а дела людей, которые видели ужасные злоупотребления. Наши большие иски, показывающие неконституционность выборов 2020 года и возмущение тем, что было сделано для изменения исхода, скоро будут поданы!" - написал Трамп в твиттере.

Ранее Трамп заявил, что его соперник Джо Байден победил на выборах "только в глазах фейковых СМИ", снова отказавшись признавать свое поражение.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут объявлены позднее в ноябре. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с победой его уже поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах, что может занять длительное время.

Ранее Трамп заявил, что на данном этапе не знает, сможет ли остаться у власти на второй срок.