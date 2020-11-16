Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:34Заразились
на 15.11В России 1 925 825+22 572В мире 53 927 158+561 758

Трамп намерен "большими исками" доказать "неконституционность выборов"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует подать "большие иски", которые покажут неконституционность президентских выборов 2020 года.

"Многие судебные дела, которые возбуждаются по всей стране, - это не наши дела, а дела людей, которые видели ужасные злоупотребления. Наши большие иски, показывающие неконституционность выборов 2020 года и возмущение тем, что было сделано для изменения исхода, скоро будут поданы!" - написал Трамп в твиттере.

Ранее Трамп заявил, что его соперник Джо Байден победил на выборах "только в глазах фейковых СМИ", снова отказавшись признавать свое поражение.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут объявлены позднее в ноябре. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с победой его уже поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах, что может занять длительное время.

Ранее Трамп заявил, что на данном этапе не знает, сможет ли остаться у власти на второй срок.

Митинги за честные выборы в США

10
ФиладельфияЛас-ВегасПортлендНью-ЙоркФиладельфияДетройтФиниксФиладельфияЛас-ВегасФиладельфия
Филадельфия
Хроника 09 января 2018 года – 16 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп Джо Байден

Новости по теме

Новости

Второй корабль Crew Dragon с астронавтами стартовал к МКС

Майя Санду победила на выборах президента Молдавии

Майя Санду победила на выборах президента Молдавии

Более тысячи человек задержаны в воскресенье на протестах в Белоруссии

Более тысячи человек задержаны в воскресенье на протестах в Белоруссии

Майя Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдавии

Экзит-полы показали победу Майи Санду на выборах президента Молдавии

Число задержанных на воскресных протестах в Белоруссии превысило 900

Что произошло за день: воскресенье, 15 ноября

Правозащитники насчитали уже 600 задержанных на акциях в Белоруссии

Правозащитники насчитали уже 600 задержанных на акциях в Белоруссии
Выборы в США - 2020

Трамп вновь отказался признавать поражение на выборах президента США

Трамп вновь отказался признавать поражение на выборах президента США

В Белоруссии сообщили о более 400 задержанных на акциях протеста

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');