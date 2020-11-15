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Майя Санду побеждает во втором туре выборов президента Молдавии

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Лидер оппозиции, бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду одерживает победу над действующим президентом Игорем Додоном во втором туре выборов президента Молдавии по итогам обработки протоколов с 75% избирательных участков внутри страны.

К настоящему моменту подсчитан почти 1 миллион голосов из 1,65 миллиона. Согласно этим результатам, председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду набирает 52,13% голосов избирателей, независимый кандидат Игорь Додон - 47,87% голосов избирателей.

За рубежом проголосовали более 260 тысяч избирателей, что составляет примерно 15% от всех граждан, принявших участие в выборах. Поскольку на некоторых зарубежных участках голосование пока не завершилось, подсчет голосов за границей еще не начался. Молдавская диаспора за рубежом преимущественно (более 80%) голосует за Санду и правые партии. Таким образом, разрыв между кандидатами может увеличиться до 7-10%.

Аналогичные результаты ранее показали опросы избирателей. Согласно экзит-полам, из 9 889 опрошенных избирателей 54,8% проголосовали за Санду, 45,2% - за Додона. По результатам телефонного опроса, за Санду отдали голоса 55,3%, за Додона - 44,7% респондентов.

По данным ЦИК Молдавии, во втором туре выборов приняли участие около 53% избирателей. Это примерно на 400 тысяч избирателей больше, чем в первом туре.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур выборов президента. На пост главы государства баллотировались два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в первом туре - кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS), бывший премьер-министр Майя Санду, набравшая в первом туре две недели назад 36,16% голосов, и независимый кандидат Игорь Додон, который 1 ноября набрал 32,61% голосов избирателей.

Молдавия Игорь Додон Майя Санду

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