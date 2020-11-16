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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:34Заразились
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Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправляется на самоизоляцию после контакта с человеком, инфицированным коронавирусом, хотя ранее британский премьер уже переболел COVID-19, сообщает "Би-би-си".

По сведениям политического корреспондента "Би-би-си", Джонсон около 35 минут беседовал с членом британского парламента Ли Андерсоном, у которого позднее подтвердили заражение коронавирусом. На Даунинг-стрит уточнили, что в воскресенье британская Национальная служба здравоохранения уведомила премьер-министра о необходимости самоизолироваться после контакта с инфицированным COVID-19.

"Премьер-министр будет следовать правилам и самоизолируется. Он продолжит работать (находясь) на Даунинг-стрит, в том числе руководить мерами правительства по борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в заявлении представителя британского правительства.

Ли Андерсон, член парламента Великобритании из Консервативной партии, на своей странице в фейсбуке сообщил, что в субботу он и его супруга прошли тест на коронавирус, и результат оказался положительным.

"В пятницу у меня пропало обоняние, в то же время у моей жены начала сильно болеть голова. У меня не было ни кашля, ни температуры, я чувствовал себя хорошо", - написал он, отметив, что и сейчас отлично себя чувствует.

Джонсон заразился коронавирусом в конце марта, несколько дней он провел в палате интенсивной терапии. В середине апреля британского премьера выписали, в конце того же месяца он вернулся к работе.

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