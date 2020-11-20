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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:53Заразились
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В австралийском штате ввели локдаун из-за ложных показаний заболевшего

В австралийском штате ввели локдаун из-за ложных показаний заболевшего
Первый день локдауна в Аделаиде
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Руководство штата Южная Австралия выяснило, что в минувшую среду в регионе ввели шестидневный локдаун из-за ложных утверждений одного из заболевших COVID-19 - сотрудника пиццерии. Поверив ему, чиновники решили, что в Аделаиду пришел особо заразный штамм коронавируса, и приняли меры, сообщает BBC News.

Пандемия коронавируса

Когда обман раскрылся, новые ограничения решили отменить с субботы, пишет Sydney Morning Herald.

Власти начали бить тревогу, когда в штате выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе первые локальные после апреля. Особо серьезным показался случай охранника из гостиницы the Peppers в Аделаиде, где обнаружился очаг инфекции.

Специалистам необходимо было отследить передвижения и контакты заболевшего. Он рассказал, что недавно покупал пиццу на севере города в Woodville Pizza Bar. Чиновники и врачи пришли к выводу, что он заразился после короткого контакта в пиццерии, следовательно, там особо контагиозный вирус, который, с учетом схемы разноса коробок с пиццей, может очень широко разойтись.

На самом деле оказалось, что больной скрыл, что он время от времени работает в Woodville Pizza Bar посменно, а также иногда помогает на кухне в отеле Stamford, где уже тоже введен карантин по коронавирусу.

Премьер-министр штата Стивен Маршалл, комментируя случившееся, заявил: "Эгоистичные действия этого человека завели весь штат в очень трудное положение".

Без этой лжи, локдауна можно было не вводить, поскольку теперь понятно, что его контакты с другими зараженными были дольше и скорость распространения инфекции не так велика.

"Сказать, что я киплю от возмущения, это ничего не сказать. Мы вне себя от ярости от действий этого человека и сейчас тщательно обдумываем, какие могут быть последствия", - добавил премьер.

Однако полицейских мер к солгавшему применять не будут, поскольку законы не предусматривают наказание за ложь, заявил комиссар полиции Южной Австралии Грант Стивенс.

За три дня локдауна в штате выявили только три новых случая заражения.

Страницу Woodville Pizza Bar in Adelaide атаковали возмущенные комментаторы, само заведение поместили под охрану полиции.

C начала пандемии в Австралии выявили всего 27 790 случаев COVID-19, в том числе шесть за последние сутки. Умерли 907 заболевших. В числе мер борьбы с инфекцией страна задействовала полное прекращение авиасообщения, региональные локдауны и тщательное отслеживание контактов.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Австралия Южная Австралия Аделаида коронавирус Стивен Маршалл

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