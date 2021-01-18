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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:53Заразились
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Минздрав Австралии не ждет полного открытия границ до конца 2021 года

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Глава Минздрава Австралии Брендан Мерфи прогнозирует, что до конца года страна полностью не откроет границы, даже если вакцинация населения будет проходить запланированными темпами и к концу года большинство австралийцев привьются от коронавируса. Об этом сообщает BBC News.

Мерфи в марте 2020 года был инициатором полного закрытия границ. Сейчас он считает, что даже если большинство населения получит прививку от COVID-19, нельзя быть увереным, что это остановит распространение вируса. По его мнению, страна до конца года сохранит большую часть ограничений на трансграничные поездки, а для граждан Австралии, которые хотят вернуться из-за границы, еще в течение какого-то времени будет действовать требование выдержать двухнедельный карантин по прибытии за свой счет. Министр добавил, что в любом случае все решения по отмене ограничений будет принимать правительство.

Ранее в январе австралийская авиакомпания Qantas возобновила продажу билетов на свои рейсы, начиная с июля 2021 года.

В конце 2020 года Австралия объявила, что откроет границу с Новой Зеландией, но пока разрешены только въездные авиарейсы.

Вакцинация в стране начнется в конце февраля. Власти провинций отказались ускорить ее начало, настояв на то, чтобы вакцины были надлежащим образом проверены регуляторами.

В Австралии, по данным счетчика Worldometers, с начала пандемии выяви ли 28 721 случай заражения коронавирусом, умерли 909 заболевших. Низкий уровень заболеваемости эксперты объясняют ранним введением ограничения на международные пассажирские перевозки, введением обязательного карантина для въезжающих и жесткими локальными локдаунами.

Недавно Австралия разрешила въехать в страну около 1200 участников турнира по теннису Australian Open, все они по прибытии самоизолировались. Известно о заражении девяти из них коронавирусом.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 января 2021 годаПандемия коронавируса
Австралия Минздрав Мельбурн Новая Зеландия Брендан Мерфи

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