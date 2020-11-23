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Зеленский вылечился от коронавируса

Зеленский вылечился от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вылечился от COVID-19.

"У меня наконец-то негативный результат теста на коронавирус", - написал Зеленский в своем телеграм-канале в понедельник.

Он заявил, что надо "понимать новые риски и максимально себя беречь". "Как и понимать, что обязательным сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это очень важно, и все это вместе дает нам надежду", - добавил глава государства.

9 ноября Зеленский и руководитель офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели COVID-19. 12 ноября стало известно, что их госпитализировали в клиническую больницу "Феофания" государственного управления делами.

Супруга президента Украины Елена Зеленская переболела COVID-19 в июне. В августе стало известно, что вместе с ней в больнице лечился и сын главы государства.

Хроника 09 января – 23 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Украина Владимир Зеленский коронавирус

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