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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:21Заразились
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Число умерших от коронавируса в мире превысило 1,4 миллиона

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - С начала пандемии коронавируса COVID-19 число скончавшихся от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 1 406 283, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

За это время зарегистрировано 59 620 502 случая COVID-19, выздоровели более 38 миллионов человек.

Портал Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, информирует, что число инфицированных с начала пандемии достигло 60 072 538, число жертв - 1 413 684.

По его данным, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн жителей планеты составил на 03:00 мск 181,4.

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